Atalanta, Zapata il vero acquisto top di gennaio per affrontare il Valencia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Forse aveva ragione il presidente Percassi. Il vero acquisto top di gennaio può essere il ritorno di Duvan Zapata, anche in vista di un ottavo di finale in cui tutto può succedere. Il colombiano è atterrato all'aeroporto Orio al Serio dopo più di dieci giorni passati in Spagna per potersi curare al meglio. C'è stata un altro infortunio che ha complicato le cose, un qualcosa di imponderabile per tutti, staff medico dell'Atalanta compreso. Gasperini lo ha sottolineato più volte, è mancato un centravanti dal peso specifico notevole nei momenti più complicati: due mesi e mezzo senza l'attaccante di riferimento, forse un po' troppo anche per la Dea dei miracoli.

ZAPATA NON SI MUOVE - Il colombiano potrebbe essere il vero acquisto top per quanto riguarda il mercato invernale. Può sembrare una frase fatta, ma in realtà calza con la situazione degli orobici: serve recuperare il più in fretta possibile un giocatore decisivo in area di rigore, non solo per i gol che segna. Nelle ultime settimane ci sono state tantissime voci di mercato, ma a quanto pare Duvan non si muoverà da Bergamo: le suggestioni riguardanti una cessione del sudamericano si sono spente negli ultimi giorni, sia il giocatore che la società al momento non valutano questa ipotesi. L'obiettivo rimane quell'ottavo di Champions League contro il Valencia, il sorteggio benevolo fa sognare tutti in casa Atalanta: per poter tentare un'impresa ancor più impossibile del passaggio agli ottavi servirà il miglior Zapata.

IL RECUPERO DOPO LA SOSTA - Il giocatore è già rientrato a Bergamo, ieri si è allenato a parte per poter iniziare a recuperare anche dal punto di vista fisico. Probabilmente non verrà convocato per il match di domenica con il Milan, salvo un incredibile recupero nei prossimi giorni. In questo caso Gasperini aspetterà comunque la sosta per poter permettere al giocatore di rientrare al meglio in gruppo. Serve ancora un po' di tempo al calciatore per potersi sbloccare mentalmente e tornare al meglio: inutile ripeterlo, per il quarto posto finale e la Champions League c'è bisogno di tutti, ma soprattutto di Duvan.