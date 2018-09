Atalanta, Zapata: "Lo spirito è giusto. Ora dobbiamo vincere in casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio contro il Milan a San Siro: "Credere fino alla fine di poter fare risultato è la cosa più importante. Anche il pareggio è un risultato molto utile, complimenti ai ragazzi. Dobbiamo continuare con questo spirito. Non abbiamo mai mollato e alla fine è arrivato il pari. E' un punto importante perché mercoledì abbiamo una gara tosta. Speriamo di continuare con questo spirito, per noi stessi e per i tifosi che sono sempre lì pronti a darci una mano. Adesso speriamo di vincere in casa".