Atlético, Simeone e le tentazioni che arrivano da Londra e Parigi

IL TREND - secondo posto in classifica, distanza di sicurezza dal Real Madrid terzo. E solo questo basterebbe a promuovere Diego Simeone anche in questa stagione sulla panchina dell'Atlético. Peccato per il flop in Champions, recuperabile solo in caso di vittoria dell'Europa League: i colchoneros sono i grandi favoriti. Passo falso in Copa del Rey dove a gennaio Vincenzo Montella ha fatto uno sgambetto al cholo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - da più di un anno a questa parte si parla di un rapporto che sta volgendo alla conclusione, di un Simeone che ha ottenuto il massimo possibile da una squadra che fino al suo arrivo non poteva minimamente immaginare di competere con le grandi di Spagna, figurarsi quelle d'Europa. Il club lo terrebbe a vita, lui un anno fa ha rinnovato fino al 2020. Ma il prossimo anno le panchine di Chelsea e Paris Saint-Germain saranno libere e offrono un progetto importante, la possibilità di misurarsi in un campionato nuovo e un budget elevato.

Contratto fino al 30 giugno 2020

Stipendio: 5 milioni

Permanenza: 55%