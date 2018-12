Atletico Madrid ai raggi X: stelle e campioni che sfideranno la Juventus

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ennesimo campionato di alto livello in Spagna non condiziona il rendimento europeo dell'Atletico Madrid, ormai di fatto una grande del calcio europeo a tutti gli effetti. Simeone ha creato un impianto di gioco che nella sua semplicità rende al massimo e porta i colchoneros a duellare regolarmente con squadre come Barcellona e Real Madrid, per non parlare del percorso europeo a cui manca solo il suggello. El Cholo riproverà quest'anno a portarsi la coppa a casa, di certo se lo meriterebbe.

Percorso in Europa

Trovarsi di fronte il Borussia Dortmund di questi tempi non è cosa gradita: fatta eccezione per l'umiliante sconfitta del Signal Iduna Park contro i gialloneri di Favre (poi riscattata al ritorno al Wanda Metropolitano, ndr), i colchoneros hanno fatto pienamente il proprio dover, rischiando anche di vincere il girone nonostante la sconfitta in Germania.

Monaco-Atletico Madrid 1-2

Atletico Madrid-Club Brugge 3-1

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-0

Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0

Atletico Madrid-Monaco 2-0

Club Brugge-Atletico Madrid 0-0

La stella - Antoine Griezmann

Un Mondiale vinto da protagonista con la Francia e l'Europa League con l'Atletico non sono bastate a Griezmann per vincere il Pallone d'Oro. A questo punto, al francese non resta che puntare il bersaglio grosso, quell'unica che coppa che ancora manca nella sua bacheca e che ha sfiorato perdendo in finale.