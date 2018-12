© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo parla così in vista della sfida contro la Juventus agli ottavi di finale di Champions League, dopo il sorteggio di oggi: "Non è la prima volta che giochiamo contro di loro e abbiamo anche vinto. Il nostro incentivo è che la finale sarà nel nostro stadio", si legge sull'edizione online di AS.