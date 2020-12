Atletico su Milik per il dopo-Diego Costa, ma i tifosi chiedono a gran voce il colpo Cholito Simeone

L'Atletico Madrid cerca il sostituto di Diego Costa e pensa al colpo Arek Milik dal Napoli. A infiammare - almeno da quello che si percepisce via social - i tifosi dei colchoneros, tuttavia, è un altro attaccante di Serie A: Giovanni Simeone del Cagliari.

"È il momento di portarlo a Madrid", "Opportunità d'oro per l'Atletico", "È arrivata l'ora del Cholito", "Ti aspettiamo con le braccia aperte", "Prendi subito un aereo per Madrid"... Questi sono solo alcuni dei numerosi commenti postati dai fan dell'Atleti sotto i post del centravanti del Cagliari e quelli dello stesso club della capitale spagnola. Una vera e propria campagna, che magari potrebbe far cambiare idea al Cholo in persona...

Se Gio ha sempre dichiarato di volersi vestire, prima o poi, di biancorosso, suo padre finora ha preferito infatti prendere tempo e predicare pazienza tutte le volte che è stato interpellato sul possibile acquisto di suo figlio. Ebbene, oggi il suo Atletico cerca proprio un attaccante con le caratteristiche dell'ex Fiorentina. Che sia questa, adesso o in estate, la volta buona per riunire parte della famiglia Simeone tra le mura del Wanda Metropolitano?