© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter non è l'unica squadra interessata ad acquisire Olivier Giroud, e se nelle ultime ore le alternative West Ham e Bordeaux non sembravano rappresentare un problema, ora sembra esserci una nuova pretendente. Si tratta del Newcastle, scrive il Telegraph, intenzionato a prendere in prestito il francese. Il punto, sottolinea il quotidiano inglese, è che il Chelsea vuole assicurarsi il sostituto prima di lasciar andar via Giroud.