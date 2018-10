Avvio choc di Ventura: 342 giorni dopo la Svezia, inseguito dal fallimento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Stampa oggi in edicola racconta il ritorno di Gian Piero Ventura. 4 in pagella per l'ex ct. "Il ritorno è un disastro. Dopo la Svezia, l'incubo continia". Al debutto sulla panchina del Chievo Verona, 342 giorni dopo gli spareggi costati il Mondiale, l'ex ct travolto per 5-1 dall'Atalanta. Avvio choc mentre l'ombra del fallimento azzurro lo insegue: fischi dalla curva bergamasca e freddezza dai nuovi tifosi".