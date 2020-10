AZ, Slot: "Tanti positivi, ma continuiamo a vivere e giocare. Fatto di tutto per essere a Napoli"

Della sfida di domani fra Napoli e AZ Alkmaar si è ampiamente discusso, vista la presenza nel gruppo squadra olandese di 13 positivi al Covid-19. Una partita che a più riprese è sembrata a rischio e di cui ha parlato il tecnico Arne Slot: "Ci sono sempre più infetti al mondo, ma dobbiamo vivere, lavorare, noi siamo attenti al protocollo ma è difficile a quanto pare evitare un focolaio. In Olanda va tutto avanti, anche il calcio andrà avanti. Sono giorni difficili, abbiamo fatto di tutto per venire qui, per fortuna siamo negativi e quelli positivi stanno bene, senza sintomi. Abbiamo parlato anche con Federazione e Uefa e non vediamo l'ora di giocare, sarà bello giocare qui".

