Baldini lascia la Roma? Pallotta: "Pronto a respingere le sue dimissioni"

Franco Baldini lascia la Roma? In giornata Il Romanista ha riportato la notizia dell'addio dell'ex Tottenham, legato probabilmente alle anticipazioni del libro di Francesco Totti. Raggiunto da Il Tempo per commentare la notizia, il presidente giallorosso James Pallotta ha commentato sorpreso: "Franco si dimette? Non me lo ha mai detto. E comunque, se lo facesse respingerei le sue dimissioni".