Ballardini difende Marchetti: "Gran portiere, col Sassuolo non fa testo"

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, in conferenza stampa ha parlato di Federico Marchetti, portiere che ha subito 5 reti contro il Sassuolo, in vista della gara contro il Bologna. "Per me è un grande portiere con grandi qualità. La partita con il Sassuolo, per me, fa poco testo. Come ho detto, forse lui è quello che ha subito di più la nostra superficialità. Siamo stati pochissimo bravi noi e lui ha subito le conseguenze più gravi ma lui non c'entra niente".