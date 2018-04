Ballardini: "Nessuno meglio di Pandev. Bessa e Medeiros ottimi acquisti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta per 3-1 contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni su alcuni singoli determinanti nell'ultimo periodo: "Cofie e Pandev sono due ragazzi che, per motivi diversi, sono stati esempio per tutti. Cofie è stato perfetto fuori dal campo e in campo. Ha sofferto in silenzio perché giocava poco ma si allenava bene per mandare messaggi ai compagni e all'allenatore. Pandev ha dato un esempio con la sua classe e la sua generosità: nessuno può fare meglio di lui. Bessa e Medeiros hanno trovato terreno fertile e loro hanno espresso il loro talento. Sono stati messi nelle condizioni migliori grazie allo spogliatoio".