Fonte: MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno al Milan di Mario Balotelli. Notizia, o meglio, indiscrezione che ha scatenato le reazioni - tutt’altro che positive - dei tifosi rossoneri. Ebbene, ci ha pensato lo stesso attaccante, con una storia su Instagram, a smentire le voci circolate: "Bello vedere così tanti milanisti che non gradirebbero un mio eventuale ed alquanto improbabile ritorno. Ma va bene così, un giorno servi e l’altro no, l’importante è non pentirsene. Non è in programma nessun mio movimento per ore, questo l’ho scritto solo per far notare la non riconoscenza e il non rispetto di un popolo che sarà sempre e comunque nel mio cuore".