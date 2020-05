Balotelli 'chiude' il caso: allenamento tra incertezze e il possibile addio a fine stagione

Alla fine Mario Balotelli si è allenato. La prima seduta individuale e facoltativa del numero 45 è andata, ma le polemiche non sono mancate. Tutti, a turno, si sono allenati a Torbole Casaglia dopo il via libera della società (giovedì 14 maggio), anche se le attività individuali non erano state programmate ufficialmente.

L'assenza che però ha fatto più rumore è stata quella di Mario Balotelli: solo allenamenti 'casalinghi' con il fratello Enock, anche se Supermario aveva effettuato tutti i test imposti dal club. Dopo l'ennesimo giorno di assenza dal campo le voci di mercato si sono intensificate, anche per via del suo accordo in scadenza al 30 giugno. Notizie presto smentite dal solito Balo (con un post abbastanza polemico sul suo profilo social) e dall'allenamento di questa mattina.

BALO C'È - Arrivo alle ore 9.00 e polemiche momentaneamente allontanate. Il numero 45 delle Rondinelle si è presentato al centro di Torbole Casaglia per una seduta individuale. Un segnale nei confronti di chi in queste ore ha evidenziato la spaccatura tra società e calciatore? Probabilmente sì, anche se i dubbi restano: l'incertezza d'altronde non regna sovrana soltanto sul tema ripresa. Anzi, le situazioni interne ai club di A potrebbero portare molti problemi in questo finale di stagione. Ad ogni modo il caso Balotelli, se mai c'è stato, è momentaneamente rientrato. Si va avanti, anche se i dubbi sulla permanenza del calciatore a Brescia restano.

SITUAZIONE CONTRATTUALE - Ovviamente bisogna monitorare anche la situazione contrattuale del giocatore. La stagione non finirà - salvo ulteriori stravolgimenti - il 30 giugno, dunque sarà necessario capire come agirà la Lega in merito e se ci potrà essere un accordo interno tra tesserati e società. Le ipotesi, al momento, non hanno però una base concreta: prima bisognerà capire quali saranno le date e le modalità definitive, poi si potrà iniziare a discutere del futuro dei calciatori. Nel frattempo Mario Balotelli si allena al centro di Torbole in attesa, come tutti, di capire quale sarà l'immediato futuro del calcio italiano.