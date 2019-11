Balotelli, il Brescia e Cellino. Dopo 3 mesi l'amore è già finito?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimo Cellino quest'oggi ha parlato a lungo di Mario Balotelli. L'ha fatto esordendo con una frase sciocca, infelice, ma anche con un'analisi più profonda. Che va ben oltre il colore della pelle. L'ha fatto, soprattutto, parlando di Balotelli spesso e volentieri già al passato. Come se in quella scommessa di fine agosto, circa tre mesi dopo, ormai nemmeno lui ci credesse più. "Se continuiamo a parlare di lui, facciamo del male solo a noi stessi", ha detto il presidente di un Brescia che, in questo momento, guarda tutti dal basso verso l'alto.

Il rendimento di Balotelli - Delle 12 gare fin qui disputate dal Brescia, Balotelli ne ha giocate poco più della metà: sette. Realizzando due gol, entrambi in gare che le rondinelle hanno perso 2-1. Nelle prime quattro giornate, Balotelli ha dovuto scontare una precedente squalifica rimediata in Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Contro la Roma, nell'ultimo turno, è stato escluso per scelta tecnica.

L'ennesimo caso Balotelli - Fabio Grosso ha infatti deciso di escluderlo dal match di domenica per l'atteggiamento avuto in settimana, quando il giocatore ha lasciato il centro di allenamento con la seduta ancora in corso. "Con Balotelli è successo quello che mi è capitato in passato, io pretendo grande ritmo e intensità negli allenamenti, quando non succede preferisco cambiare e rendere l'allenamento "allenante". Lui non lo ha fatto ed è stato fatto da parte. Non mi va né di minimizzare, né di gonfiare. Per me sarà determinante utilizzare tutti, poi io posso arrivare ad un certo punto", ha detto Grosso nella conferenza stampa della vigilia. L'allenatore, dopo il ko contro i giallorossi, ha poi aggiunto: "Tornerà protagonista quando vorrà".

"Quando sarà in condizione, se lo sarà, risponderà sul campo" Sul tema è tornato oggi il presidente Cellino, con dichiarazioni che lasciano trapelare una situazione di profondo disagio: "Forse Balotelli dà più peso ai social che ai suoi valori, ma io non l'ho preso per i social. L'ho preso perché è alto 190 centimetri, è un animale e ha ancora un'età per dire qualcosa nel calcio. Quando sarà in condizione di farlo, se lo sarà, risponderà sul campo. In quel momento tornerà a fare il calciatore, adesso è un po' lontano da questo... L'ho preso sognando che ci potesse dare un valore aggiunto, ma non speravo assolutamente che fosse quello che dovesse cambiare le squadre".

Andrà via a gennaio? Cellino ha poi voluto spostare l'attenzione sulla squadra. Ha fatto capire che, in questo momento, ci saranno altri attori protagonista in una squadra che solo con la forza del gruppo potrà ottenere una salvezza a dir poco complicata. "Chi pensa che possa vincere un solo calciatore non ha capito nulla del calcio", il messaggio mandato alla squadra e a Balotelli. Che tre mesi dopo il ritorno a casa è di nuovo in discussione, ai margini di un Brescia che potrebbe già salutare a gennaio.