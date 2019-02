© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il calcio italiano è fin troppo tattico e un po’ noioso, non ho pensato concretamente a tornare in Serie A in questi mesi, però non posso negare che mi piacerebbe chiudere la carriera al Brescia”. Questo un estratto della lunga intervista di Mario Balotelli a Quelli che il Calcio, trasmissione che andrà in onda alle 13.45 su Rai2.