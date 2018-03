Barça, Valverde ha stupito tutti. Via ad un nuovo ciclo blaugrana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - 11 punti di vantaggio sulla seconda in Liga a 9 giornate dal termine (con 0 sconfitte all'attivo), finale di Copa del Rey in tasca e quarti di Champions raggiunti senza particolari problemi. Non poteva iniziare meglio l'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona. Una fotografia più generale racconta di 47 partite stagionali segnate da 34 vittorie, 3 sconfitte e 10 pareggi. Numeri che hanno riportato il Barcellona in corsa per il triplete, ma ciò che sorprende non è solo la ritrovata competitività su tutti i fronti. Del Barcellona di Valverde colpisce anche l'equilibrio in fase difensiva nato dopo la partenza di Neymar.

LA SITUAZIONE ATTUALE - In estate Valverde ha firmato un contratto fino al 2019 con opzione di rinnovo fino al 2020. Un'opzione che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà esercitata con buona pace di tutte le parti in causa. Per questo immaginare un nuovo ciclo blaugrana, come successo in passato con Guardiola e Luis Enrique, non è affatto utopia.

Contratto fino al 30 giugno 2019 con opzione di rinnovo fino al 2020

Stipendio: 8 milioni di euro

Permanenza: 100%