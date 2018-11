Barça, Lenglet svela: "A diciotto anni dissi di no alla Juventus"

© foto di PhotoViews

Clement Lenglet, difensore del Barcellona, svela retroscena sul suo passato in un'intervista a Goal.com. "Giocavo da appena 3 mesi nella seconda divisione francese quando la Juve tentò di ingaggiarmi, avevo appena 18 anni, poche gare da professionista. Con la difesa che aveva la Juventus, era impossibile per me giocare e crescere. Non era il momento giusto per andarmene dal mio club, adesso sono felice di quella decisione perché sono arrivato in un altro club".