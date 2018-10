Barça, occhi sulla A. Oltre a Piatek anche Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona è interessato a due giocatori della nostra Serie A. Si tratta dell'oramai onnipresente - in tutte le big d'Europa - Kryszstof Piatek, ma non solo: Ariedo Braida, sabato sera all'Allianz Stadium, ha monitorato i progressi di Joao Cancelo, terzino della Juventus. Sarebbe lui il principale obiettivo per il prossimo mercato, ma la Juventus non ha intenzione di trattare.