Barça, Setien verso il Napoli: "Non servono stimoli extra: qua c'è un attacco da sogno"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, il tecnico del Barcellona Quique Setien ha parlato anche delle motivazioni e dell'aspetto psicologico della sua squadra in vista di domani: "Lavoriamo tutti insieme, parliamo con i calciatori per avere la migliore disposizione in campo. Non è necessario cercare altri stimoli, tutti già li hanno. I calciatori che giocheranno domani, almeno qualcuno di loro, hanno giocato centinaia di partite di Champions League. Io ho a disposizione i migliori calciatori del mondo, c'è un attacco da sogno".

