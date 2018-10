Guillermo Amor, dirigente del Barcellona, ha parlato ai microfoni di GazzettaTv in vista della prossima sfida all'Inter nella terza giornata del girone di Champions League: "Manca ancora qualche giorno, e prima abbiamo una gara importante in campionato, in casa contro il Siviglia. Poi dopo ospitiamo i nerazzurri e il Real Madrid: sfide in casa che ci possono essere utili per rafforzarci. Il successo a Wembley col Tottenham ci ha fatto bene per il successo in sé e per il modo nel quale è stato conseguito: ha eliminato parecchi dubbi che poteva avere la gente. perché venivamo da alcune partite di Liga che avevamo fallito e che avevano non malessere ma comunque qualche dubbio. La sfida con l'Inter sarà dura, loro sono una grande squadra. Però giochiamo in casa e dobbiamo essere forti. Bisogna spingere e fare punti, poi vedremo quello che succederà quando verremo a Milano. Icardi? L'anno scorso con l'Inter c'era Rafinha, grandissimo giocatore. I nostri calciatori vanno in tante squadre importanti italiane e l'Inter è una di queste. Vedremo, speriamo che contro di noi Icardi non sia molto ispirato e dopo che faccia benissimo".