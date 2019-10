© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante pronto a raccogliere la pesante eredità di Luis Suarez. L'attaccante del Barça a gennaio spegnerà 33 candeline e il club blaugrana non vuole farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da AS sono due i giocatori nel mirino per sostituire Suarez, entrambi giocano in serie A, per la precisione a Milano. Il favorito di Valverde è Lautaro Martinez, argentino dell'Inter che ha spaventato proprio i blaugrana nella sfida di Champions, vinta poi dal Barça con una doppietta di Suarez. Alle sue spalle c'è il rossonero Rafael Leao, una delle poche note positive del Milan di questo inizio di stagione.