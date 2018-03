Barcellona-Chelsea 3-0, Messi domina e i catalani volano ai quarti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Barcellona in scioltezza nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I catalani liquidano con un secco 3-0 il Chelsea di Antonio Conte, dopo l'1-1 dell'andata. Partita subito in discesa per i catalani che dopo 3 minuti vanno avanti con Leo Messi, su assist di Luis Suarez. Dembélé raddoppia al 21' su assist dell'argentino con un bel diagonale destro. Poco prima dell'intervallo Marcos Alonso sfiora la rete direttamente su calcio di punizione. Nella ripresa ancora Leo Messi chiude definitivamente il discorso qualificazione, con un sinistro al termine di una bella azione personale. Con questa rete il fuoriclasse ha tagliato il traguardo delle 100 reti in Champions League. Nel finale il pubblico di casa tributa una standing ovation all'ex Pedro, entrato a pochi minuti dalla fine al posto di Hazard. Finisce qui la corsa di Antonio Conte in Champions, mentre il Barcellona entra tre le migliori otto per l'undicesimo anno consecutivo.