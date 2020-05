Barcellona, Lautaro è strategico per il prossimo decennio. Fallito assalto a Kane

Un acquisto "strategico" per il prossimo decennio. Così Mundo Deportivo parla della trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, obiettivo numero uno dei blaugrana. L'argentino dovrebbe convivere per una stagione con Luis Suarez e poi prenderà le redini dell'attacco, formando una spina dorsale giovanissima e di grande valore con ter Stegen e de Jong. Il prezzo di 111 milioni di euro non spaventa il Barcellona, che conta però di inserire alcune contropartite nell'affare. Una trattativa che il club catalano vuole chiudere al più presto per evitare che l'Inter elimini la clausola e che l'argentino possa costare in futuro come Mbappé, Kane o Neymar.

Tentativo per l'Uragano - A proposito del centravanti inglese, il quotidiano spagnolo fa sapere che il Barcellona avrebbe cercato a più riprese di ingaggiarlo. Daniel Levy, però, non ha voluto sentire ragioni e ha sparato un prezzo proibitivo.