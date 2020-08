Barcellona-Napoli, Pagliuca: "Blaugrana vulnerabili in difesa, momento migliore per affrontarli"

vedi letture

"Il Barcellona è favorito ma battibile, direi che ha il 60% di passare e darei il 40% al Napoli". Gianluca Pagliuca, ex portiere di Bologna, Samp e Inter, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino per analizzare la sfida tra catalani e azzurri: "In difesa sono un po' vulnerabili, anche se ter Stegen è un gran portiere. In attacco e a centrocampo sono forti. Per i problemi che stanno avendo i catalani questo è il momento migliore per affrontarli".

Cosa le sta piacendo di Gattuso?

"La sua mano si vede, mette bene la squadra in campo. Mi piace la sua spontaneità, non usa mai mezze parole. È una persona umile, tutto ciò che sta raggiungendo è meritato".