Barcellona, Rakitic: "A Roma sarà dura, servirà la stessa prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, ha parlato a sport.es dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "Quello che cerco di fare è aiutare la squadra e farmi trovare pronto per poter contare su di me. L'unica cosa che mi interessa è che la squadra continui a vincere. Continuiamo a vincere e a crescere in ogni partita. Ora arriva il più bello e allo stesso tempo il più difficile momento della stagione. Voglio divertirmi con i miei compagni. Ora pensiamo un passo alla volta. Dopo questa gara dobbiamo goderci la vittoria, che è molto importante, ma sappiamo anche che la partita di Roma sarà molto complicata. Giocheranno nel loro stadio quindi dobbiamo fare una partita come oggi in modo da arrivare in semifinale".