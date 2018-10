Barcellona, Rakitic sull'incisività di Icardi: "E' tornato Pippo Inzaghi!"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ivan Rakitic ha parlato così di Mauro Icardi, attaccante dai pochi palloni toccati ma dai tantissimi gol: "E' tornato Pippo Inzaghi! Mauro è uno di quegli attaccanti che hanno un'occasione e segnano, che non hanno bisogno di molto per far danno e per questo va controllato sempre. Guarda cos'è successo al Milan. Nel movimento che fa nel gol non c'è nulla di causale: ci ha pensato, ci ha lavorato, e boom, uno a zero e tutti a casa. Ognuno gioca col suo stile e io vedo l'Inter molto sicura, convinto di ciò che fa e di come lo fa".