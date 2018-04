Barcellona, Sergi Roberto: "Non ci aspettavamo un risultato del genere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona, Sergi Roberto, ha parlato a marca.com dopo il successo ottenuto in Champions al Camp Nou (4-1) contro la Roma: "Non ci aspettavamo un risultato del genere, ma siamo felici. Il mio ruolo naturale è a centrocampo, ma voglio aiutare la squadra in qualunque parte del campo".