Barcellona, Sergi Roberto punge la Juve: "Due gol di scarto, potevano essere molti di più"

Bel momento in casa Barcellona, dopo la vittoria di ieri sulla Juventus. Ai canali ufficiali della UEFA ha parlato Sergi Roberto, centrocampista e terzino dei blaugrana: "Dopo aver perso in casa contro il Real, era fondamentale riprendersi e ottenere punti. Averne sei in due partite è importante. È una vittoria con soli due gol di scarto, ma potevano essere molti di più. Alcune occasioni non volevano entrare, ma in generale siamo contenti. La cosa fondamentale è creare continuamente questo tipo di situazioni da gol. Vogliamo essere un Barcellona che domina le partite, che tiene il possesso, che difende bene: ci stiamo arrivando. Abbiamo un nuovo allenatore, la situazione migliorerà gradualmente ma in modo continuativo".