Barcellona, Suarez: "A Roma una serata in cui non ha funzionato nulla"

© foto di J.M.Colomo

Tornando con la memoria alla tremenda serata di Roma, il numero 9 del Barcellona Luis Suarez commenta così l'esclusione della Champions: "I tifosi, nonostante la grande delusione in Champions, ci hanno sempre sostenuto. A Roma è stata una serata in cui non funziona nulla, si perdono palle di continuo e ingenuamente, la squadra locale si entusiasma e alla fine si prende gol da un angolo", le sue parole a Mundo Deportivo.