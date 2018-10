Barcellona, Valverde: "Dipendiamo da Messi ma è una cosa normale"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato dell'infortunio riportato da Messi che terrà fuori la pulce per alcune settimane: "Possiamo cambiare lo schema ma non lo stile. Ci sono varie possibilità ma non voglio dare una mano all'allenatore dell'Inter. Un solo giocatore non può sostituire Leo sarà una questione collettiva. Messi-dipendenza? Non mi preoccupa se si parla di questo, Messi giocherebbe in tutte le squadre al mondo, noi dipendiamo da lui ma è assolutamente normale. Adesso tutti dovremo fare in modo che la sua assenza si senta il meno possibile".