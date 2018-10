Barcellona, Valverde: "Rafinha una possibilità. Conosce bene l'Inter"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato anche di Rafinha, ex di turno che potrebbe prendere il posto dell'infortunato Messi e sfidare così coloro che lo scorso anno sono stati i suoi compagni: "E' una possibilità ma non è l'unica, anche se conosce molto bene i nostri avversari e il metodo dell'allenatore. Questo però non conta. Malcom? Ha giocato poco ma arriverà il suo momento, non so se sarà domani o in futuro. Nella sua posizione giocano altri giocatori per ora. Dembele? Tutti devono essere pronti per giocare in qualsiasi momento. Come ho detto anche di Rafinha e Malcom è una possibilità per domani. Dembele deve lavorare tutti i giorni in allenamento per migliorare. I fischi di domenica scorsa? Mi dispiace per tutti i miei ragazzi quando vengono fischiati. L'importante è reagire dopo un errore, il pubblico è molto esigente ma questa cosa riguarda tutti, da me all'addetto stampa".