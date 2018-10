Barella, assalto del Liverpool: il Cagliari chiede 50 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niccolò Barella nel mirino del Liverpool. Come riporta l'edizione odierna de 'La Nuova Sardegna', i reds stanno monitorando con particolare attenzione la crescita del centrocampista cagliaritano classe '97. Una trattativa possibile, ma non semplice. Né economica: Tommaso Giulini ha già fatto sapere che la valutazione di Barella non è inferiore ai 50 milioni di euro.