Barella confessa: "LeBron James ispirazione nella vita e nello sport. Il più simpatico? Brozovic"

vedi letture

Nel corso della sua intervista al Match Day Programme in vista di Inter-Napoli, il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella ha indicato Dejan Stankovic come suo idolo, riconoscendo comunque una forte influenza arrivata anche da un campione di un altro sport: "Il basket è una delle mie passioni. 'The Last Dance' mi è piaciuto tantissimo, è stato interessante conoscere così profondamente Jordan e quella squadra storica. LeBron invece è da sempre il mio idolo, ho letto e mi sono informato molto su di lui e mi ha ispirato sia nella vita che nello sport".

Quindi, Barella si sofferma su alcuni aspetti della quotidianità nerazzurra e sul suo modo di giocare: "Sono molto competitivo, la spinta in più me l'ha sempre data il non voler mai perdere, il cercare sempre la vittoria. Ho sempre cercato di uscire dal campo dando tutto. Siamo un bel gruppo. Tra i compagni più simpatici dico Brozovic, fa ridere ed è un tipo particolare".