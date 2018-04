Baresi, 40 anni fa l'esordio in A : "Non avete dimenticato, grazie"

© foto di PHOTOVIEWS

Quartant'anni fa, il 23 aprile 1978, esordiva in Serie A quella che sarebbe diventata una delle più grandi leggende del Milan e del calcio mondiale. Franco Baresi scendeva in campo al Bentegodi nella partita tra Hellas Verona e Milan all'età di 17 anni. Lo storico capitano rossonero ha voluto ricordare l'evento sul proprio profilo Twitter: "Era il 23 aprile 1978, gli anni si sono susseguiti e voi non avete mai dimenticato. Grazie".