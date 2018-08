© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Barreca è uno dei 1995 più promettenti del panorama italiano. Un talento che rischia di rimanere inesploso, vista l'ultima stagione al Torino. Quella che doveva essere del rilancio è stato in verità un passo indietro per la sua carriera, condizionato dalla pubalgia prima e dall'esonero di Sinisa Mihajlovic poi. Walter Mazzarri ha deciso di non puntare su di lui, come dimostrano i poco più di 100 minuti spalmati in quattro gettoni di presenza. La Francia da anni è l'habitat perfetto per la crescita dei giovani e il Monaco, che fin qui ha sbagliato pochissimo, ha deciso di puntare forte su di lui. Jardim gli ha già consegnato la maglia da titolare nelle prime due uscite e a breve lo aspetta il palcoscenico della Champions League. Acquistato per 10 milioni di euro, i monegaschi sono certi di un'importante plusvalenza.