Barreto, frecciata a Cassano: "C'è chi butta via la possibilità di giocare..."

© foto di Federico De Luca

In comune hanno un passato nel Bari, poi hanno vissute due storie diametralmente opposte. Antonio Cassano ha oggi annunciato il suo addio al calcio e Paulo Vitor Barreto, ex attaccante tra le altre anche di Torino e Udinese, ha riservato una frecciatina al FantAntonio nazionale attraverso il proprio profilo Facebook: "C’è chi ha l’opportunità di continuare a giocare come professionista e butta via tutto per tante volte e chi ha tanta voglia ma questa opportunità non c’è". Barreto non gioca dal 2015, quando vestiva la maglia del Venezia: il brasiliano è stato vittima, nel corso della sua carriera, di una serie impressionante di infortuni.