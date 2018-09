© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Musa Barrow esprime tutta la sua gioia per il debutto con la sua Nazionale, il Gambia: "Quando ero bambino ho sempre sperato che sarebbe arrivato il giorno in cui avrei giocato in Nazionale. Sono molto contento di aver indossato la maglia del mio paese, davanti a tutta la mia famiglia, a tanti amici. C'era tantissima gente, più di quella che potesse contenere lo stadio. Sono entrato nel secondo tempo, sono contento perché molti mi volevano vedere giocare. Abbiamo pareggiato 1-1 contro l'Algeria, una squadra forte. Se sono arrivato qui, dovrò sempre ringraziare l'Atalanta per quello che ha fatto in questi due anni per me. Io l'ho sempre detto che è come una seconda famiglia", riporta il sito ufficiale dell'Atalanta.