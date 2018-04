Barzagli: "Nessuna lite dopo Juve-Napoli, niente di niente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Barzagli, difensore della Juventus, ha rilasciato quest'oggi una intervista anche a Premium Sport per parlare del momento dei bianconeri dopo il ko interno contro il Napoli: "Non ci sono stati confronti veri e propri dopo quel match, parliamo sempre tra di noi tutto l'anno. Non c'è stata nessuna lite, niente di niente. È stato un qualcosa per destabilizzare, perché in questi ultimi anni per fortuna abbiamo sempre vinto, abbiamo visto poche volte la Juventus in difficoltà, quindi dopo una partita del genere hanno provato a mettere un po' di tensione. Dobbiamo toglierci la negatività di dosso, dobbiamo essere positivi, ci stiamo allenando bene, ci stiamo preparando a una sfida importantissima (quella contro l'Inter, n.d.r.), quindi siamo concentrati sull'obiettivo".