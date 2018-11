Baselli riapre la sfida a Torino: destro violento, Sepe non può nulla

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino sotto shock, ma bravo e fortunato a ottenere il gol che riapre la sfida contro il Parma: la rete dell'1-2 la firma Daniele Baselli con un destro violentissimo, a risolvere una mischia accesasi davanti all'area di rigore di Sepe, trafitto dalla conclusione forte e precisa del granata, assolutamente imparabile. Pessima notizia per il Parma e per Simone Zaza, che stava per entrare, cambio poi congelato da Mazzari: il Torino va avanti così, almeno fino alla pausa tra i tempi.