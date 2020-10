Bastoni e Theo anticipano il derby a FIFA21. Ed entrambi si lamentano delle proprie valutazioni

vedi letture

Manca pochissimo al derby Inter-Milan. Intanto, per ingannare l'attesa, due dei possibili protagonisti del match giocano in anteprima la stracittadina tramite il videogioco FIFA21. I gamers in questione sono Alessandro Bastoni per l'Inter e Theo Hernandez per il Milan. Oltre a loro, presenti anche due allenatori d'eccezione come Javier Zanetti e Kaka. Per la cronaca, la sfida finisce in parità, 2-2, con doppio vantaggio rossonero firmato Calhanoglu e Ibrahimovic e rimonta nerazzurra con doppietta di Lautaro Martinez. Durante la sfida, come mostrato dai canali social della EA Sports, i due giocatori hanno anche commentato il derby di domani e le rispettive valutazioni delle card FIFA. "L'umore delle persone dipende molto da questa partita. Arrivare a giocarne uno è un sogno che si realizza. La mia carta a FIFA21? Non sono per niente soddisfatto, meritavo qualcosa in più. L'assenza dei tifosi? A San Siro i tifosi sono molto importanti, ti danno quello stimolo in più", ha commentato Bastoni.

Non particolarmente soddisfatto della propria valutazione neanche Theo Hernandez, che ha così commentato: "L'anno scorso ne ho giocati due, è una partita incredibile. Tutti volevano giocarla. La mia carta a FIFA21? Mi potevano dare un po' di più dopo l'anno che ho fatto, ma va bene, sono felice".