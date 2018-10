Bastoni e carota: D'Aversa lancia l'astro dell'Inter nel suo Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventinove minuti in campionato, adesso "gioca dall'inizio". Roberto D'Aversa, senza giri di parole, lancia Alessandro Bastoni. Che per il tecnico dei Ducali "può fare tranquillamente l'esterno" e allora è lì che il classe '99 di Casalmaggiore potrebbe agire. Perché Federico Dimarco è infortunato, perché Massimo Gobbi non c'è dall'inizio. Sicché è il ragazzo arrivato in prestito dall'Inter in estate, nell'ambito di una ricca e folta operazione che ha portato a Parma pure Jonathan Biabiany e lo stesso Dimarco, a essere l'uomo a sorpresa della gara di oggi contro l'Atalanta. Bastoni è peraltro scuola bergamasca, l'Inter lo ha preso nell'estate del 2017 lasciandolo in prestito alla Dea quando Luciano Spalletti ne avrebbe avuto peraltro più bisogno. Adesso che la rosa dietro è ampia, nei nerazzurri, l'avventura a Parma. Per la prima dall'inizio, contro il suo passato.