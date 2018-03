Batistuta: "Pioli merita il meglio. Simeone? È giovane. Sta facendo bene"

© foto di Federico De Luca

Nella visita di Gabriel Omar Batistuta all'allenamento della Fiorentina, l'ex attaccante gigliato si è intrattenuto qualche minuto ai microfoni del sito ufficiale della squadra viola. Queste le sue parole: "Sono contento di essere qua, mi trattano sempre bene. Pioli? Sono passati più di vent'anni da quando giocavamo insieme, però fa sempre piacere rivedere i vecchi compagni. Sta facendo bene, spero che la classifica migliori ancora di più perché se lo merita. Scomparsa di Astori? E' stata una tragedia mondiale. Tutto il mondo ne ha parlato. Di lui e di come si è comportata Firenze in quei giorni. Ci sono cose che dovrebbero preoccupare molto più di una partita persa, se penso a Davide è dura. Simeone? Sta facendo la propria carriera, è giovane e sta andando abbastanza bene. Sicuramente i tifosi pretendono tutto subito ma non è possibile, gli ho raccontato che anche per me all'inizio non è stata facile. Però una volta che cominci a capire Firenze e la Fiorentina e cominci a sentirti a casa, il resto viene da solo. Italia-Argentina? La guarderò anche se sarà una partita strana visto che l'Italia non ci sarà al Mondiale. Mi è dispiaciuta molto questa cosa. Futuro a Firenze? Preferisco non rispondere visto che è una domanda a tradimento (ride, ndr)".