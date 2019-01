Batshuayi al Monaco: ci avevano pensato anche tre italiane

© foto di Insidefoto/Image Sport

Anche la Fiorentina si era interessata all'attaccante del Chelsea, Michy Batshuayi, giocatore in prestito al Valencia in questi primi mesi di campionato ed ora in procinto di firmare con il Monaco. E secondo TheFrenchFootball sul giocatore erano tanti i club a puntare, tra cui Fiorentina, Roma, Napoli ed Arsenal, anche se il belga in Spagna aveva deluso. La Fiorentina si era comunque ritirata dalla corsa avendo già preso Muriel.