Bayern, Heynckes regala l'ultimo Meisterschale prima della pensione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi sulle colonne di TMW il punto sul futuro dei principali allenatori delle big d'Europa: dalle 11.30, ogni 30 minuti, l'analisi di uno dei protagonisti

IL TREND - arrivato al capezzale di una squadra che aveva avuto qualche colpo a vuoto ma soprattutto con uno spogliatoio al punto da esplodere, Jupp Heynckes ha impiegato pochissimo a ribaltare la situazione: prima del suo ritorno la squadra era a -5 dal Borussia Dortmund. Allo stato attuale può arrivare il Meisterschale con sei turni d'anticipo, ironia del destino proprio contro i rivali del BVB.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Tornato in sella solo per amore del Bayern, Heynckes è stato scelto come traghettatore di spessore fino al termine della stagione. A maggio compirà 73 anni e con ogni probabilità manterrà la promessa di tornare in pensione. Tuttavia in Baviera faranno un ultimo tentativo per trattenerlo ancora un anno: il forte legame con i senatori (Robben, Ribéry, Muller) lascia ancora accesa la fiammella della speranza e anche i giovani sarebbero favorevoli a una sua conferma. Le parti si confronteranno a titolo acquisito, per ora le possibilità di una sua permanenza sono scarse e alla finestra resta Thomas Tuchel.

Contratto fino al 30 giugno 2018

Stipendio: 5 milioni

Permanenza: 5%