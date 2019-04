© foto di Federico De Luca

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Germania in merito all'interessamento del club bavarese per Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole: "Stiamo osservando vari giocatori per il prossimo anno e ci sono diversi profili che ci interessano. Aspetteremo comunque la fine della stagione per fare le nostre valutazioni e per parlarne. Vedremo cosa sarà meglio per noi. Vogliamo rinforzare la nostra rosa, questo è chiaro, ma aspettiamo la fine della stagione e poi ne riparleremo".