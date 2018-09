Bel Milan, Atalanta troppo spenta ma in partita: 1-0 all'intervallo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un Milan convincente, a tratti spettacolare, chiude in vantaggio la prima frazione. E l'1-0, per certi versi, sta pure stretto alla squadra di Gattuso, che per lunghi tratti ha dominato l'Atalanta.

La partita è piacevole, i ritmi sono alti sin dalle prime battute. Novantatré secondi sono sufficienti a Gonzalo Higuain per trovare, al secondo tentativo, il suo primo gol a San Siro, il terzo totale in stagione. Ed è un capolavoro, quello del Pipita, che sfrutta al meglio lo spazio concessogli dalla difesa atalantina e deposita in rete, con una meravigliosa volée, uno splendido assist di Suso. È un bel Milan, compatto, che fa girare bene il pallone e aggredisce gli avversari in ogni zona del campo. Toloi mura Higuain sul più bello, Bonaventura ci prova due volte e poi si vede annullare la rete per fuorigioco dopo una stupenda azione corale. L'Atalanta è in apnea ma cresce col passare dei minuti e si rende pericolosa su calcio piazzato. Barrow manca il tocco vincente a 2 passi da Donnarumma, Pasalic fa ancora peggio sulla conclusione sbilenca di Toloi, mandando fuori di testa da zero metri. Negli ultimi dieci minuti i rossoneri riprendono in mano le redini del match e ancora Bonaventura sfiora il raddoppio, colpendo il palo sinistro al termine di un'altra manovra di altissimo livello. All'ultimo respiro Higuain manda Kessié in porta con una magia, ma all'ivoriano manca la freddezza necessaria per battere Gollini.