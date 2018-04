Bellerin: "Juve? Già chiesta la n. 2 dell'Arsenal per l'anno prossimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Sky Sports, il laterale dell'Arsenal Hector Bellerin ha risposto così ai rumors di mercato su Barcellona e Juventus in vista della prossima stagione: "Ho già chiesto di avere la maglia numero 2 dei Gunners per il prossimo anno". Dichiarazione che non sembra dunque contemplare un addio dell'attuale numero 24 dell'Arsenal nella prossima finestra di mercato.