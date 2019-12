© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Walter Mazzarri non scopre le carte e alla vigilia della sfida all'Hellas Verona, parla così in conferenza stampa delle chance di giocare dei suoi attaccanti centrali: "E' recuperato al 100%, domani vedrete le mie scelte in base a tante considerazioni. Tutti hanno fatto una settimana importante, devo fare delle scelte mirate considerando che le partite durano 90 minuti", le parole su Belotti del tecnico del Torino.

E Zaza? "Tutti quelli che hanno giocato contro la Fiorentina meritano la conferma, ma non è detto che giochino gli stessi. Valuterò tutto fino all'ultimo, domani vedrete le mie scelte. Ci sta che un cambio o due ci possano essere, un po' come era accaduto dopo la vittoria di Genova".