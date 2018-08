Benalouane ai tifosi del Parma: "Purtroppo per ora non posso tornare"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso una Instagram Story, il difensore franco-tunisino Yohan Benalouane ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento ai tifosi del Parma, che in questi giorni gli hanno manifestato grande affetto in vista del suo possibile ritorno: "Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi giorni. Purtroppo il mercato ha chiuso ieri sera e di conseguenza per il momento non posso tornare. Però vi porto nel mio cuore: vi auguro un meraviglioso campionato". Per il classe '87 si era parlato infatti di risoluzione col Leicester e conseguente approdo in maglia ducale.